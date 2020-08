Roma: Raggi, scelti finalisti riqualificazione Stazione Tuscolana

Sono stati selezionati i cinque finalisti del bando Reinventing Cities per riqualificare le aree attorno la stazione Tuscolana di Roma. Un progetto indetto dal C40, un gruppo di 96 citta’ del mondo che lavora per la rigenerazione urbana”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

“Reinventing Cities promuove sviluppi urbanistici a impatto zero – prosegue – presentando le migliori proposte di trasformazione dei siti sottoutilizzati come esempi di sostenibilita’. Hanno partecipato al concorso Roma, Milano, Madrid, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town e Reykjavik. Roma Capitale, in collaborazione con FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), ha candidato le aree dismesse dello scalo ferroviario di Tuscolana per trasformarlo in un esempio di sostenibilita’ per futuri sviluppi urbanistici. I team di finalisti dovranno ora elaborare la proposta dettagliata compresa di masterplan e offerta economica. I vincitori saranno individuati nel primo trimestre del prossimo anno”.