Raggi, non si ferma cantiere a piazza Venezia previsto nel piano sanpietrini

Non si ferma il cantiere di Piazza Venezia, previsto nel piano sanpietrini. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Anche durante i mesi estivi i lavori sono andati avanti e proseguono a buon ritmo. Ringrazio il Dipartimento lavori pubblici (Simu) che sta coordinando gli interventi per riqualificare una delle piazze simbolo della citta’, ripristinando la pavimentazione con la tradizionale pietra che contraddistingue le strade del centro storico di Roma. L’obiettivo e’ restituire a cittadini e ai turisti, e soprattutto a ciclisti e motociclisti che la percorrono ogni giorno, un’area piu’ sicura e vivibile. Gia’ sono stati completati gli interventi in via del Teatro di Marcello e in prossimita’ di Palazzo Venezia. I lavori proseguono nelle restanti aree di cantiere: in piazza d’Aracoeli, piazza di San Marco e nella parte centrale di piazza Venezia”, ha continuato la prima cittadina di Roma.

“Oltre a rafforzare la pavimentazione in selciato con una speciale ‘armatura’, il sistema fognario e di smaltimento delle acque piovane viene costantemente monitorato e potenziato. Il piano sanpietrini e’ frutto di un prezioso lavoro interistituzionale che per la prima volta si prende cura delle aree del centro storico valorizzando la pavimentazione in selciato e ricollocandola su zone a prevalenza pedonale”, ha concluso Virginia Raggi.