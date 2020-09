Torna la Ztl in centro, un coro di no da Confartigianato a Cna

E alla fine ieri i varchi della Ztl nel centro storico della Capitale sono stati riattivati. Nessuna proroga da parte della giunta capitolina, nonostante le proteste dei commercianti romani, che nei giorni scorsi hanno minacciato il ricorso al Tar.

I rappresentanti delle associazioni di categoria si sono dati appuntamento questa mattina all’ingresso di via Tomacelli all’angolo con via di Ripetta per un “flash mob”. Mentre al coro degli scontenti si aggiungono anche le dichiarazioni di Confartigianato e Cna.

“Siamo francamente stupiti della decisione dell’Amministrazione capitolina di riaccendere i varchi della ztl in centro”, ha dichiarato Andrea Rotondo, presidente Confartigianato Roma.

“Se la ragione di quei varchi è impedire l’afflusso delle auto in centro per un problema di mobilità – ha aggiunto – vorremmo ricordare alla sindaca che tantissimi romani continueranno a stare in smart working e che mancano i turisti, dunque non immaginiamo un traffico tale da giustificare lo stop alle auto in centro. Non solo. Non ci risulta che siano stati messi in campo più mezzi pubblici per arrivare in centro e anzi, questi stessi dovranno viaggiare per via del Covid con un numero limitato di posti disponibili al loro interno”.

Contraria alla chiusura anche la Cna di Roma che da parte sua propone alla sindaca Raggi di “aprire i varchi della ztl a partire dalle ore 11 del mattino consentendo in questo modo di contemperare le esigenze delle attività economiche con i problemi della viabilità. Questa proposta, l’Associazione confida che possa essere accolta e si dichiara disponibile ad un confronto di merito sin da subito”.