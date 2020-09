Katia Ziantoni sarà la nuova assessora ai rifiuti per Roma

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scelto come assessora ai Rifiuti per la Capitale Katia Ziantoni. A quanto si apprende la sindaca ha gia’ comunicato la sua decisione alla maggioranza M5s del Campidoglio.

Ziantoni lascera’ quindi il ruolo di assessora alle Politiche ambientali nel Municipio Roma VI.

Dopo quasi 600 giorni la Ziantini prenderà il posto lasciato vacante di Pinuccia Montanari.

La nomina di Ziantoni arriva nello stesso giorno in cui cinque consiglieri di peso, da Enrico Stefàno a Marco Terranova, lanciano la sfida alla prima cittadina: “Si rende necessario dunque un salto di qualità, come Movimento 5 Stelle, da realizzare con il coinvolgimento di tutte le persone volenterose e capaci, animate dal nostro stesso spirito di rinnovamento. Crediamo quindi che la strada giusta sia quella del confronto e del dibattito con tutte le forze civiche, sociali e politiche che hanno a cuore il futuro della città eterna e dei suoi cittadini con cui avviare un percorso sano e costruttivo. Nelle ultime settimane il dibattito politico cittadino sta scadendo sempre di più. Vuoti slogan che lanciano soluzioni semplicistiche per problematiche complesse, estrema personalizzazione della contesa elettorale alla spasmodica ricerca del candidato “ideale”, tutto a discapito della costruzione di un progetto serio che si fondi su proposte concrete, portato avanti da una squadra di persone, dotate di capacità e visione”.