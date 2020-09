Raggi, da ottobre riporteremo romani nel centro storico

Nuove soluzioni per attirare verso il centro storico i romani e far ripartire cosi’ il commercio, attraverso il confronto con le associazioni di categoria. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione dell’edizione 2020 di Altaroma a Palazzo Brancaccio.

“Ho avuto modo gia’ le scorse settimane di incontrare le associazioni di categoria, insieme all’assessore al Commercio, al presidente della commissione Commercio e alcuni consiglieri stiamo immaginando diverse iniziative – ha detto Raggi -. E’ evidente che in questo momento c’e’ necessita’ di attrarre verso il centro di Roma anche i cittadini romani che generalmente non lo frequentano, con iniziative nuove. In questo momento in cui il turismo internazionale sta rallentando dobbiamo diventare noi cittadini romani i principali turisti e fruitori del centro, la rinascita puo’ partire da noi. Ci sono una serie di iniziative che vogliamo sperimentare”, ha sottolineato Raggi.

Alla domanda se le sperimentazioni potessero partire gia’ nel mese di ottobre, a termine dell’emergenza Covid, la sindaca ha confermato: “Si’, assolutamente si'”.

La prima cittadina ha sottolineato che “se giriamo per il centro storico sembra di essere ancora in lockdown per quanto riguarda la ripartenza delle attivita’ commerciali. Possiamo fermarci a piangere su questo o ragionare su come rilanciare, sapendo che anche quest’anno il turismo internazionale continuera’ a viaggiare su livelli molto bassi. Dobbiamo fare ripartire il centro con nuovi criteri, creando nuove opportunita’ di lavoro, anche scardinando qualche logica e osando. Dobbiamo inventarci qualcosa per non lasciare in difficolta’ i negozi e le imprese che danno lavoro a tanti ragazzi. Questo e’ il momento in cui si vince la sfida”.