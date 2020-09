Roma: 177mila candidati a concorso per 1512 posti in Campidoglio

Sono 177mila i candidati per i 1.512 posti, tra dirigenti, funzionari e dipendenti, del concorso bandito dal Campidoglio.

“La pubblica amministrazione deve riaffermarsi come il motore dello sviluppo di Roma e di tutto il Paese. Abbiamo promosso un concorso la risposta e’ stata un’enorme mole di candidature: oltre 177mila”, scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook. Il Comune al momento dispone di circa 23mila dipendenti tra funzionari, dirigenti, personale scolastico e agenti della Polizia Locale.

“Sono davvero felice di osservare – prosegue – la massiccia quantita’ di domande da parte dei giovani: il 37,1% proviene da under 30, addirittura il 74% da under 40. Erano oltre dieci anni che non si effettuava un concorso per Roma Capitale. A cio’ bisogna aggiungere lo storico blocco del turn over, cui questa Amministrazione ha messo fine con oltre 6mila assunzioni, programmate sino all’ultimo giorno utile”.