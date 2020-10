Premio ANIMA 2020: in Campidoglio la cerimonia di premiazione

Il prossimo 5 ottobre, alle ore 18, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terrà la XIX edizione del Premio Anima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria.

Il Premio – che quest’anno sarà tramesso in diretta streaming sul sito di Anima – è ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilità e della sostenibilità.

Partecipano: Sartore, Bergamo, Bonomi, Abete, Camilli, Florio

In considerazione dell’impatto del lockdown e della complessità del periodo che stiamo attraversando, la tematica della pandemia fa da filo conduttore a molte delle categorie di questa edizione, ma il Premio di quest’anno vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ‘Futuro’, sulle scelte strategiche da compiere ora, insieme, per costruire un Paese degno delle prossime generazioni, fondato su valori quali sostenibilità, responsabilità, rispetto e solidarietà, imprescindibili per la crescita e lo sviluppo.

Sei le categorie premiate: Cinema, Fotografia, Giornalismo, Letteratura, Teatro e Premio Speciale 2020.

La giuria del Premio Anima – che assegna i riconoscimenti ad artisti e intellettuali che attraverso le loro opere promuovono un’attenzione alle tematiche sociali – è presieduta da Luigi Abete e composta da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Carlo Fuortes, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Claudia Terracina, Marina Valensise. Alla Giuria del Premio partecipano di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali.

La valutazione e la scelta delle candidature è frutto del lavoro di selezione portato avanti nel corso dell’anno dal Comitato Tecnico, composto da Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Antonio Calbi, Laura Delli Colli, Maria Teresa Rosito e Mirella Serri.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno: l’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, il Vice Sindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega al Centro Studi Sabrina Florio. Tra gli altri, interverrà Silvia De Dominicis, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Medical.

Ai vincitori verrà consegnata un’opera ideata e donata da SLAMP, azienda associata ad Anima. “Clizia” – design di Adriano Rachele – è una deliziosa lampada da tavolo il cui design, morbido e rigoglioso, si ispira alle forme della natura: ad una nuvola che cattura i raggi del sole nelle prime ore del giorno e si carica di riflessi cangianti, alla chioma di un albero che filtra la luce e ricrea spettacolari giochi di luci e ombre.

Nato nel 2002, il Premio Anima è unico nel panorama nazionale e nelle passate edizioni è stato già assegnato ad artisti quali Gianni Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni Amelio, Fabio Concato, Antonio Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Ron, Lella Costa, Alessandro Gassman, Claudio Baglioni, Paolo e Vittorio Taviani, Niccolò Fabi, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Pippo Delbono, Monica Maggioni, Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Paolo Virzì, Ezio Bosso, Ludovico Einaudi, Melania Mazzucco, Daniele Silvestri, Stefano Boeri, Diego Bianchi.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, RAI per il Sociale e con il contributo di Unindustria.

Main sponsor: Bnl Gruppo Bnp Paribas. Sponsor: Enel e Johnson & Johnson Medical. Media Partner: Askanews.

La XIX edizione del Premio rientra nell’ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo sostenibile promosso dall’ASviS.

In ragione delle attuali normative anti-Covid, il numero degli accessi sarà contingentato. La cerimonia sarà visibile in diretta streaming a questo link: http://www.animaperilsociale.it/premio_anima/