Covid/ Concorsone: Raggi rinvia per 177mila

Slitta il maxi-concorso del Comune di Roma, il primo da dieci anni: per i 177mila candidati il primo esame è rinviato al 2021. E’quanto riporta ‘’Il Messaggero’’ precisando che è sospesa l’assunzione di 1.512 dipendenti tra vigili urbani, impiegati dell'Anagrafe e assistenti sociali.

La prima prova, l’esame «preselettivo», era prevista per fine mese, ma l'impennata di contagi ha convinto l’amministrazione di Virginia Raggi a rinviare tutto a febbraio.

A fine giugno – ricorda ‘’Il Messaggero’’ – quando in tutto il Lazio si contavano meno di 20 casi al giorno, una decina scarsa a Roma, il Campidoglio ha lanciato il “concorsone”, il primo da dieci anni, per arruolare 1512 dipendenti, tra vigili urbani, travet dell'anagrafe, assistenti sociali, informatici e avvocati. L’obiettivo era svolgere la prima prova, l’esame «pre- selettivo»,tra la fine di ottobre ñ novembre. Tre mesi dopo, con i contagi decuplicati in tutta la regione , il calendario è stato per forza di cose stravolto: concorso sospeso per tutto il 2020.

La prima prova si terrà, forse, a febbraio del 2021, sempre che la pandemia lo consenta. L’esito della selezione quindi, ammesso che non ci siano altri rinvii, non avverrà più entro la fine della consiliatura, tra maggio e giugno del prossimo anno, ma verosimilmente dopo l’estate. E dopo le elezioni.

La caccia al posto fisso al Comune di Roma ha interessato tanti candidati quanti sono gli abitanti di una città come Reggio Calabria o Perugia: in 177mila hanno risposto all’avviso di Palazzo Senatorio, anche perché l’ultimo concorsone, come detto, risale al 2010, epoca Alemanno.

C’è un dato in particolare che farebbe ben sperare: il 74% delle domande è stato presentato da under 40. L’infornata di assunzioni, quindi, svecchierebbe il corpaccione dei dipendenti comunali, un esercito d'impiegati, agenti della Municipale, geometri, in cui l'età media è di 52 anni.