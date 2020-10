“Acea scuola”, va online il mondo dell’acqua

ACEA dà il via a “ACEAScuola DifendiAMO l’acqua! Edizione digitale”, la campagna di sensibilizzazione incentrata sull’educazione al risparmio idrico e sui temi della sostenibilità. L’iniziativa che fa parte dei tradizionali appuntamenti di ACEA Scuola, nata nel 2002 proprio per promuovere l’attività di informazione e formazione sulla sostenibilità ambientale, coinvolgerà quest’anno migliaia di giovani e studenti che, collegati in rete da tutto il territorio nazionale, potranno seguire l’educational di ACEA.

L’edizione 2020 si svolgerà, infatti, interamente online – si legge in una nota – con ambientazione in 3D, in tre giornate dedicate a tre diversi temi: Il viaggio dell’acqua il 16 ottobre, Ambiente e qualità dell’acqua il 19, Sostenibilità e risparmio idrico, il 21. Sarà possibile seguire le giornate sulla piattaforma online creata da ACEA dalle ore 16 fino alle 21. Per collegarsi basterà andare sulla pagina del sito ACEA dedicata all’iniziativa: www.gruppo.ACEA.it/media/ACEA-scuola.

L’intero progetto sarà presentato ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, come un’esperienza multimediale che, sotto la guida della giovane influencer Valeria Vedovatti, seguirà l’intero viaggio dell’acqua, dalla sorgente fino alle nostre case. Questo percorso permetterà a tutti i partecipanti di conoscere il lavoro e le tecnologie che ACEA impiega nel garantire la tutela e la qualità di una risorsa preziosa come l’acqua e nella gestione del servizio idrico che raggiunge ogni giorno nove milioni di persone.