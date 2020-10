L’Auditorium triplica l’utile a 250 mila euro

Prosegue il viaggio di Radiocolonna.it nei conti delle partecipate romane. Dopo Zètema e Bioparco, ora tocca alla Fondazione Musica per Roma, l’ente che gestisce l’Auditorium Parco della musica e partecipato da Regione e Comune. Dal bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Aurelio Regina, emerge in fatti un utile di 249.332 euro, triplicato rispetto agli 83 mila del 2018, mentre i ricavi si attestano a 25.892.692 milioni di euro (25.433.491 l’anno precedente). L’autofinanziamento della Fondazione è continuato a crescere negli ultimi tre anni quasi un punto percentuale rispetto al 2018 raggiungendo il68.05% (67.18% nel 2018 e 66.67% nel 2017).

“Si chiude un altro anno straordinario – ha dichiarato il presidente Aurelio Regina – e oggi anche un percorso consolidato negli anni. Il bilancio approvato dimostra, con un percorso di continuità ormai consolidato, che le azioni avviate in questi anni in termini di programmazione e gestione hanno consolidato l’immagine e l’intera struttura dell’Auditorium. La Fondazione Musica per Roma ha rispettato la missione culturale così come era stata definita dal contratto di servizio con Roma Capitale, segnando il 94% degli eventi culturali e registrando al contempo un aumento di partecipazione a Festival e rassegne dovuto per la maggior parte alle attività educative legate al National Geographic Festival delle Scienze, a Libri Come e ad Economia Come. Un dato rafforzato anche dal numero di presenze che per il 2019 si attestano a 534mila. Un segnale importante da parte del pubblico che ha apprezzato l’ampia offerta proposta estremamente varia e aperta a tutti”.

Dunque, per il quarto anno consecutivo la Fondazione Musica per Roma chiude con un bilancio in attivo, (nel 2016 era di 41.490), e un ulteriore aumento del numero degli eventi: 904 segnando un +2.8% rispetto all’anno precedente. Ora però c’è la pandemia e i suoi effetti sui conti 2020 sono garantiti.