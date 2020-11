Per l’UE, Roma è la capitale europea con i trasporti peggiori

Non c’è pace per il trasporto pubblico di Roma.

Oltre ai problemi quotidiani che l’Atac e l’amministrazione si trovano ad affrontare per gli assembramenti sui bus, per la mobilità della Capitale arriva una severa bocciatura anche da parte del “Report on the quality of life in European cities, 2020”, il rapporto stilato dalla direzione delle politiche regionali e urbane della Commissione Europea. Qui, la commissione di Ursula Von der Leyen, fa il punto su sette punti fondamentali per le città europee: qualità della vita, cultura, clima inclusività sociale, situazione economica, stato della pubblica amministrazione e – per l’appunto – traporti.

Le città europee, spiega il rapporto, ospitano il 40% dei cittadini dell’unione e sono un importante volano di sviluppo economico.

Attraverso indicatori e formule matematiche, la Commissione – come detto – ha tracciato la mobilità europea, piazzando Roma in fondo alla classifica, peggio Bucharest e molto peggio rispetto a Madrid e a Parigi. I risultati a cui è giunto il rapporto non sorprendono di certo i romani, da anni vittime di un servizio pubblico inefficiente che – negli ultimi mesi – spesso è diventato offlimits, a causa della pandemia. Ma il report rappresenta sicuramente un’onta politica e d’immagine per una delle più importanti città del continente, sempre più staccata dai parametri dell’Europa centro-settentrionale: