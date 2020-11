Roma: Raggi, Ztl aperte tutto il giorno fino al 3/12

Da oggi e fino al 3 dicembre 2020 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivati h24 per tutta la settimana. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l’ordinanza che prevede l’apertura dei varchi delle ZTL. Il provvedimento e’ stato adottato per agevolare gli spostamenti in citta’ durante questa fase dell’emergenza sanitaria. Cosi’ in una nota il Campidoglio.

“E’ una notizia decisamente positiva che il Campidoglio abbia attivato da oggi e fino al 3 dicembre 2020 l’apertura di tutti i varchi della ztl. Piccolo passo che dara’ una boccata d’ossigeno al commercio del centro storico. Proprio per questo, affinche’ abbia un effetto piu’ marcato e di aiuto concreto per tutti quegli esercenti danneggiati economicamente dall’emergenza pandemica – a partire dalla filiera della ristorazione – chiediamo alla sindaca Raggi di estendere il provvedimento fino al 31 dicembre. Sarebbe una scelta virtuosa e di buon senso per rilanciare le micro imprese della Capitale. Auspichiamo inoltre, per dare una mano alla ripresa dei consumi nel prossimo mese, che il Comune incentivi i romani a vivere la citta’, nei limiti dei provvedimenti governativi, magari installando delle luminarie sia in centro che in periferia. Iniziative che, in un momento di grande difficolta’ per le aziende romane favorirebbero il commercio tradizionale e di prossimita’”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.