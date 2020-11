Banca Fucino: Benettin nuovo responsabile private banking

Banca Fucino rafforza la sua squadra per il private banking con l’ingresso del nuovo responsabile, Pier Luigi Benettin. Il manager, 55 anni, guidera’ la rete dei private banker operanti su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle aree di insediamento della banca (Lazio, Abruzzo e Sicilia) nonche’ nella sede private di Milano.

Benettin proviene dal gruppo Monte dei Paschi.

Dal 2001 al 2008 ha lavorato in Banca Antonveneta, ricoprendo l’incarico di Head of Equity e Head of Proprietary Trading, dal 1993 al 2001 in Banca Popolare di Vicenza, dapprima come Head of Execution e poi come Financial Risk Manager.

L’importanza del private banking per la banca romana “e’ testimoniata dalle linee di sviluppo del piano industriale 2021-2023 varato di recente dal cda presieduto da Mauro Masi”.