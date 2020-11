Roma: Urbanistica, in arrivo certificati su richiesta telematica

Saranno rilasciati entro la prossima settimana i primi certificati in sanatoria di pratiche di condono presentate attraverso la piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia. Lo comunica il Campidoglio, sottolineando che “prosegue la semplificazione delle procedure attraverso la piattaforma tecnologica SUE, attivata nei mesi scorsi, che consente di usufruire telematicamente, attraverso un unico punto di accesso e con un accreditamento unico, di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia”.

Ad oggi sono state evase quasi 1.500 pratiche di oltre 3.000 richieste di documentazione effettuate digitalmente ed e’ stato concluso l’iter su un centinaio di richieste effettuate con procedura semplificata. La comunicazione e’ stata gia’ inoltrata e a giorni saranno rilasciati i primi certificati.

“Si tratta di una rivoluzione complessa che deve essere necessariamente accompagnata da un cambio di passo – spiega l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori – proseguendo nel lavoro di implementazione della piattaforma cui sono stati destinati importanti investimenti a tutela della trasparenza e della garanzia dei professionisti per seguire pratiche accumulate in oltre 35 anni. Si tratta di una trasformazione importante il cui obiettivo primario e’ quello di rendere le procedure certe, tracciabili, verificabili”.