A Roma nasce Daje, l’Amazon di quartiere

Piccoli Amazon crescono in tempi di lockdown. A Roma due amici (Jacopo Gambuti e Matteo Proietti, laurea in Economia a Roma Tre) hanno dato vita a Daje, un sito per gli acquisti online che riunisce i piccoli commercianti di quartiere. Partito con l’adesione di soli 6 negozi a Monteverde, oggi conta 90 associati e si è esteso ai quartieri di Testaccio, Marconi-San Paolo, Trastevere. Prossima tappa, Trionfale.

Al sito daje.shop, scrive oggi Pietro Piovani sul dorso locale del Messaggero, lavorano 7 persone sotto i 30 anni (inclusi i due titolari)