Intesa SanPaolo, il vino del Lazio accusa il colpo del Covid

La pandemia non risparmia proprio nessuno, nemmeno le bollicine del Lazio. Ma da qui a piegare un settore che più strategico non potrebbe essere per la Regione bagnata dal Tevere ce ne vuole. Il punto della situazione Intesa SanPaolo. “Oggi l’Italia produce meno vino, ma questo vino vale molto di più: nel 1986 gli ettolitri prodotti erano 77 milioni per un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro, oggi gli ettolitri prodotti sono quasi 50 milioni, il 35% in meno, ma il valore aggiunto è salito a 4,3 miliardi di euro, più del triplo”, spiega Ca’ de Sass.

E “nel 2019 il Lazio si è posizionato al nono posto tra le regioni italiane, con oltre 1,4 milioni di ettolitri di vino prodotti; più bassa invece la propensione all’export: undicesima regione italiana con 66 milioni di euro di esportazioni. Le aziende del territorio hanno investito molto anche nel processo di miglioramento qualitativo delle produzioni vitivinicole”. Ora però c’è il coronavirus e anche per il vino sono tempi duri. “Nel Lazio, la contrazione dell’export di vino è leggermente più accentuata rispetto alla media nazionale (-4,2%),soprattutto in una regione come il Lazio dove la presenza di turisti stranieri supera il 60% grazie alla forza attrattiva di Roma”.

L’assenza di turisti impatta dunque negativamente sul mercato. Ma nel 2021 si profilano sfide che, se colte e vinte, potranno fare la differenza. “Bisognerà cogliere le sfide della digitalizzazione, da vincere potenziando non solo l’e-commerce, ma anche sviluppando nuove competenze per migliorare l’efficienza produttiva”.