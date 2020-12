Recovery Plan, un bottino anche per Roma

Anche Roma avrà la sua parte nel Recovery Plan approvato dal Consiglio dei ministri, poche ore fa. Alla voce “Opere Ferroviarie per la mobilità e connessione veloce del Paese”, si prevedono lavori volti a realizzare l’Alta Velocità regionale, a rafforzare i collegamenti Nord-Sud ed Est-Ovest del Paese.

Un obiettivo chiave”, si legge nel documento di 120 pagine, “è estendere l’Alta Velocità al Sud per migliorare la connettività del paese, riducendo significativamente i tempi di viaggio. Le opere ferroviarie al Nord sono invece sinergiche con gli investimenti previsti sui porti di Genova e Trieste (aumenteranno la capacità di trasporto merci su ferro dai porti verso l’Europa centrale), mentre le opere ferroviarie nel Centro miglioreranno i collegamenti di rete Est-Ovest. Gli investimenti previsti sullo sviluppo tecnologico di vari nodi e direttrici della rete, infine, aumenteranno significativamente la capacità e sicurezza del trasporto ferroviario, con effetti importanti anche sul trasporto ferroviario regionale e sulla frequenza del traffico pendolari in entrata a Milano, Roma e Napoli”.

Non è tutto. Sono anche previsti interventi di velocizzazione e di incremento della capacità dei trasporti ferroviari per passeggeri e merci, lungo gli assi prioritari del paese Nord-Sud ed EstOvest, per favorire la connettività del territorio ed il passaggio del traffico da gomma a ferro. “In particolare, nel Nord del paese si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia,

Verona-Brennero, Liguria-Alpi e Torino-Lione, migliorando i collegamenti con i porti di Genova e Trieste e nel Centro del paese si rafforzeranno due assi Est-Ovest (Roma-Pescara e OrteFalconara) riducendo significativamente i tempi di percorrenza ed aumentando le capacità; infine, si estenderà l’Alta Velocità al Sud lungo le direttrici Napoli-Bari e Salerno ReggioCalabria, velocizzando anche il collegamento diagonale da Salerno a Taranto e la linea Palermo-Catania-Messina”.