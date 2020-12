Al via master Luiss con Ibl Banca e Net Insurance

L’universita’ Luiss Guido Carli in collaborazione con Ibl Banca e Net Insurance hanno presentato la nuova edizione del master di secondo livello in Scienze Economiche, Bancarie e Assicurative Europee (SEBE), organizzato dalla School of European Political Economy (SEP). Il master e’ finalizzato ad approfondire sia il cruciale ruolo svolto dai gruppi bancari e dalle banche nei sistemi economici europei, sia l’articolazione dei mercati finanziari europei con specifica attenzione alle assicurazioni.

A tale fine, il master approfondira’ gli aspetti strategici operativi e gestionali delle banche e varie caratteristiche del settore assicurativo.

Per questa nuova edizione sono disponibili 26 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione che saranno aperte sia ai laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Statistica, o lauree affini – in base alla valutazione della direzione del master – sia ai dipendenti di Ibl Banca e di Net Insurance in possesso dei suddetti requisiti accademici.

Piu’ in particolare, Ibl Banca e la Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano, intitolata alla memoria del primo presidente di Ibl Banca e a sua moglie Lidia, stanziano 120mila euro per 20 borse di studio, a cui si aggiungono altre 6 borse di studio per un valore di 36mila euro finanziati da Net Insurance.