Manovra: Vaccini, medici, incentivi auto, ecco le misure

L’emergenza Covid e’ il filo rosso che lega almeno le modifiche principali che in una maratona lunga due giorni hanno approvato i deputati durante l’esame della manovra in commissione. Ed e’ cosi’ che sono state messe a punto e poi votate novita’ per le partite Iva e rinnovati gli incentivi auto o si e’ deciso di mettere sul tavolo aiuti per gli affitti, dai proprietari ai morosi incolpevoli e agli studenti fuori sede. Ma la maggior parte delle centinaia di modifiche e’ composto da micronorme: c’e’ posto per un finanziamento da 3 milioni per i corsi jazz come per 15 milioni per l’industria tessile di Biella.

AUTONOMI, ANNO BIANCO E CIG – Un miliardo per azzerare i contributi previdenziali per chi nel mondo delle partite Iva guadagna meno di 50 mila euro e ha registrato una perdita di fatturato del 33%. E un antipasto di quello che potrebbe essere un cambio di passo nel welfare italiano: anche gli autonomi infatti potranno chiedere la cig (la misura pero’ vale solo sei mesi). L’occupazione e’ colpita duramente dalla pandemia e dunque sono tanti gli interventi che cercano di puntellarla. Ci sono i contratti di espansione, che ora riguarderanno le imprese oltre i 250 dipendenti, torna l’assegno di ricollocazione per chi e’ in Naspi. Ma anche aiuti ai lavoratori fragili: si potranno assentare dal lavoro fino al 28 febbraio. Spazio anche per gli esodati: per 2.400 scatta la nona salvaguardia.

PIOGGIA DI BONUS PER LA CASA E L’AUTO – Arriva la proroga della detrazione al 110% per i lavori di riqualificazione energetica con la formula “sei mesi, piu’ sei mesi”: chi infatti avra’ portato avanti i lavori potra’ detrarre le spese sostenute dal prossimo giugno a dicembre 2022. Ma rispuntano anche gli incentivi per cambiare macchina: fino a 10mila euro per chi compra green, fino a 3500 per chi vuole un Euro 6. Per i redditi piu’ bassi c’e’ una spinta in piu’ sul fronte dell’elettrico: in questo caso il tetto del Bonus e’ al 40% della spesa. Asticella piu’ alta anche per il Bonus mobili: qui la soglia sale da 10 a 16mila euro. New entry invece sono gli aiuti per chi vuole cambiare rubinetti e lavandini (1000 euro) e per chi mette i filtri per l’acqua potabile. 50 euro poi per cambiare occhiali se l’Isee e’ basso. Rifinanziato anche il Bonus da 50 euro per cambiare tv in vista del nuovo digitale.

LOTTA AL COVID – Passa per il piano vaccini la battaglia per sconfiggere il virus: verranno assunti 3mila medici e 12 mila infermieri. Ma non solo. Vaccinazioni, siringhe e tamponi costeranno meno perche’ saranno senza Iva. 5 milioni invece servono per ridurre la carenza delle bombole di ossigeno mentre raddoppiano (4 milioni) i fondi per la cannabis terapeutica.

TURISMO, DOTE DA 500 MILIONI – E ‘uno dei settori piu’ colpiti dalla pandemia: alberghi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, bed & breakfast, discoteche e night-club non dovranno andare alla cassa per la prima rata Imu. Ampliata la tax credit per agenzie di viaggio e tour operator e incrementata quella per le ristrutturazioni delle strutture ricettive. 100 milioni vanno anche a guide e bus turistici scoperti. Altri 500 milioni vanno a sostegno degli aeroporti: si vola poco e le difficolta’ di chi lavora nel settore aumentano. Iva giu’ poi per il take away e per le consegne a domicilio.

DONNE, MA ANCHE MAMME E PAPA’ – Due milioni al reddito di liberta’, per aiutare le donne vittime di violenza a costruirsi un percorso di autonomia, e altri 2 milioni per psicologi nelle carceri con l’obiettivo di rieducare gli autori dei reati in particolare sempre contro le donne. Ben piu’ cospicuo il finanziamento per conciliare i tempi di lavoro e di cura delle mamme al rientro dal parto: sono 50 milioni nel 2021. Per i neopapa’ invece sale a 10 giorni la dote del congedo.

VALANGA DI MICRONORME – Centinaia di modifiche approvate dai deputati sono tagliate su realta’ molto di settore. Si va da quasi 4 milioni per le celebrazioni degli 800 anni dei presepi ai 10 milioni per il sostegno alla filiera dei suini passando per 2 milioni per le cargo bike. Il finanziamento piu’ piccino e’ pari a 100mila euro e servira’ per il master in medicina termale. Ma 3 milioni vanno anche alle imprese di Albiano, 5 milioni alle citta’ portuali e altrettanti al rimboschimento delle citta’. Ci sono poi l’unione cechi e quella sordi. A Taranto sara’ possibile far nascere un’area marina protetta ma anche i cani randagi potranno contare su piu’ rifugi. E anche se poco affine con materia di politica economica, i deputati hanno trovato spazio per la salvaguardia dei cristiani perseguitati e per il recupero delle targhe storiche.