In crescita popolazione Fiumicino,superati 82mila abitanti

Prosegue la crescita degli abitanti nel comune di Fiumicino. Sul vasto territorio, che comprende 15 localita’, da Isola Sacra a Tragliata passando per Fregene, Maccarese, Torrimpietra, Passoscuro ed Aranova, ci sono ora 82.437 residenti, secondo gli ultimi dati. A parte un lieve decremento, la crescita media si conferma su un trend, da diversi anni, di circa 1500 abitanti l’anno e che ha portato Fiumicino ad essere il terzo Comune dell’area metropolitana di Roma, dopo la Capitale e Guidonia. Dall’analisi dei dati del 2020, risultano 41.416 donne e 41.021 uomini.

Il grosso degli abitanti e’ concentrato tra Isola Sacra (33.035) e Fiumicino citta’ (8.180); a seguire Fregene (7.117) ed Aranova, nel nord del territorio (6.684). In “coda” Testa di Lepre (764), Tragliatella (754) e Tragliata (114). “Anche in un anno difficile come quello che abbiamo vissuto, l’importante aumento di nostri cittadini, assieme ad altri indicatori, e’ una conferma dell’apprezzamento della qualita’ della vita nella nostra Citta’, in un territorio, peraltro, ricco di valenze ambientali, produttive e storico-archeologiche”, commenta il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Un territorio che, con i suoi 24 chilometri di costa, in estate vede triplicate le presenze stagionali.