Saldi: Roma al via il 12/1, previsti 90 mln di incassi in meno

Saranno Saldi a loro modo storici quelli che si aprono a Roma martedi’ 12. Un po’ perche’ per la prima volta debuttano in una giornata infrasettimanale anziche’ nel weekend (per scongiurare il pericolo di assembramento), un po’ perche’ a Roma non erano mai cominciati a gennaio cosi’ inoltrato, ma anche perche’ partono dopo inedite vendite promozionali natalizie, eccezionalmente concesse in quest’anno dominato dal Covid: “I Saldi restano un evento simbolo che consumatori ed esercenti aspettano- chiarisce il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco – ma quelli di quest’anno, per via della liberta’ di vendita promozionale che li ha preceduti, sono connotati da una minore tensione”.

Se nonostante le vendite promozionali il fatturato natalizio, rallentato dalle chiusure obbligate delle varie giornate di zona rossa non ha brillato a Roma (con una diminuzione delle vendite del 30/50 per cento) anche le previsioni per i primi e si spera ultimi Saldi invernali dell’era Covid sono con il segno meno: Confcommercio stima che a fronte di una discesa del fatturato nazionale da cinque a quattro miliardi di euro, nelle casse degli esercenti romani rispetto allo scorso anno mancheranno circa 80/90 milioni, con una spesa a famiglia di 254 euro, 70 in meno del 2020. “I Saldi restano comunque una preziosa occasione per fare cassa dopo un periodo complicato come questo” chiarisce Guasco segnalando sconti che gia’ dal fischio d’inizio partono anche dal 50 per cento del prezzo iniziale e prevedendo che gli acquisti si concentreranno soprattutto su abbigliamento e calzature. Negozi e grandi catene sono gia’ su piazza con pubblicita’ e cartelli ammaliatori che promettono anche sconti fino al 70 per cento, ma sul commercio tradizionale pesa quello online che, sempre secondo Confcommercio saro’ scelto da un 13,7 per cento di consumatori in piu’ rispetto allo scorso anno. Che questi Saldi partano con sconti maggiori rispetto alla tradizione lo segnala anche il presidente di Confesercenti Roma Valter Gianmaria ricordando che la crisi Covid ha gia’ provocato la chiusura di undicimila esercizi in tutto il Lazio : “Normalmente i Saldi cominciano con un ribassi del 20/30 per cento – spiega – ma visto che stiamo facendo sconti quasi da un anno con le varie vendite promozionali, e’ normale abbassare l’asticella. Gli esercenti hanno bisogno di incassare”.