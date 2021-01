Campidoglio, al via concorso per progettazione centro polivalente di Tor Marancia

Al via il concorso di progettazione per il nuovo Centro culturale popolare polivalente nel quartiere di Tor Marancia, a sud di Roma. Sarà possibile inviare le domande di partecipazione per via telematica all’indirizzo web “www.concorsiawn.it/tor-marancia” attraverso la piattaforma del Cnappc e prendere parte alla prima selezione per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Successivamente, le cinque migliori proposte saranno ammesse alla seconda fase e giudicate da un’apposita commissione per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell’edificio. L’obiettivo del concorso è garantire un’alta qualità urbana e architettonica per la realizzazione del nuovo Centro culturale popolare polivalente. L’idea di un nuovo spazio culturale nel quartiere di Tor Marancia nasce all’interno del bilancio partecipativo 2018 per la riqualificazione urbana del territorio del Municipio VIII, impiegando le risorse economiche provenienti dal piano di assetto e riqualificazione degli ambiti di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore.

“Da oggi – sottolinea l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo – prende il via il concorso di progettazione per il nuovo Centro culturale polivalente. Un altro importante tassello nella realizzazione di un’opera scelta dai cittadini dell’VIII Municipio. Il dipartimento Lavori pubblici nei giorni scorsi ha completato tutte le fasi preliminari propedeutiche all’avvio del concorso e coordinerà i lavori di demolizione dell’ex istituto Mario Mafai. Il nuovo Centro culturale polivalente sarà un luogo di aggregazione per il quartiere, socializzazione e svago. Ospiterà la scuola di formazione del Teatro dell’Opera e sarà un punto di riferimento anche per le future generazioni”. Per l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori si tratta di “una nuova opera pubblica di grande importanza” che viene realizzata “grazie al percorso voluto dall’amministrazione sul territorio dell’VIII Municipio. Si tratta di un progetto su cui puntiamo molto perché restituisce spazi pubblici a un territorio interessato da tante trasformazioni che mai avevano avuto attenzione al tema dei bisogni dei cittadini. È l’occasione di ripensare i luoghi di prossimità in cui si costruiscono le reti di relazioni, e in cui devono convivere attività istituzionali e forme di partecipazione, micro-spazi di confronto e luoghi di formazione, capacità di autorganizzazione dei cittadini e attività eccezionali di grande importanza per tutta la città. Il concorso di progettazione permette di costruire lo spazio in cui tutto ciò deve avvenire, garantendo le soluzioni più interessanti attraverso il confronto per migliorare la qualità dei luoghi e la vita delle persone”.