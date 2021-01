Atac, niente più file per richiedere abbonamenti agevolati

Niente piu’ file nelle biglietterie ATAC per richiedere gli abbonamenti agevolati a contribuzione. Riparte la campagna “Fila via”: nel corso del 2021 tutte le Agevolazioni Metrebus Roma potranno essere richieste anche on-line “L’anno nuovo – spiega l’azienda – regala un’ulteriore semplificazione ai titolari di abbonamenti agevolati a contribuzione. Questi clienti, infatti, adesso potranno richiedere l’agevolazione tramite il canale e-Commerce ATAC presentando on line tutta la documentazione necessaria nel caso di prima richiesta, mentre per il rinnovo potranno semplicemente visionare e confermare la validita’ della propria documentazione e ove necessario aggiornarla in piena autonomia. Una semplificazione che consentira’ di evitare lunghe file agli sportelli e di poter verificare la propria posizione in qualsiasi momento. Anche il pagamento potra’ essere effettuato on line. Rimane comunque la possibilita’ di richiedere l’agevolazione ed effettuare il pagamento recandosi in una delle Biglietterie ATAC della Metro A, B, B1 e Capolinea delle Ferrovie Regionali, P.le Flaminio e Porta San Paolo”.

L’iniziativa si inquadra – sottolinea l’azienda – nell’ambito della campagna “Fila via”, lanciata da ATAC per arrivare a una progressiva digitalizzazione delle procedure amministrative per tutte le categorie di agevolazione, in un’ottica di semplificazione ed efficienza.

Nel corso del 2021, ogni mese verra’ attivata online una categoria di agevolazione (disoccupati, sconto 10%, studenti, Over 65, eccetera) per arrivare a fine giugno con la possibilita’ per tutte le categorie di utenti agevolati di poter richiedere ed acquistare online l’abbonamento.