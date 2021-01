Roma: Campidoglio, tornano attivi i varchi Ztl

Da oggi, sabato 16 gennaio 2021, i varchi della Zona a traffico limitato (Ztl) del Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo torneranno attivi secondo gli orari consueti. Lo rende noto il Campidoglio.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilita’: http://romamobilita.it. L’Amministrazione capitolina ha, altresi’, deciso che i varchi della Ztl potranno essere sospesi ogni qualvolta il Lazio entrera’ in zona rossa per l’emergenza Covid-19.

“La chiusura della Ztl decisa dall’Amministrazione comunale rappresenta un vero e proprio schiaffo a tutte le imprese e a tutti i lavoratori che stanno cercando con fatica di sopravvivere alla crisi economica derivata dal Coronavirus”. E’ quanto dichiara in una nota il Direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. “La sordita’ della giunta Raggi agli appelli del tessuto imprenditoriale della Capitale lascia davvero basiti – prosegue Guasco – questa misura non motivata da nessun elemento fattuale e tecnico indica una totale indifferenza per la vita e il lavoro di migliaia di persone”. “Evidentemente – prosegue il Direttore di Confcommercio Roma – l’Amministrazione ha chiaramente manifestato di non voler tutelare in nessun modo le attivita’ commerciali del centro storico di Roma con tutte le ricadute sociali ed economiche che questo comportera’.”