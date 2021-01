Atac aumenta le corse scolastiche

Il servizio scolastico di Atac, col subaffidamento ai privati, ha consentito di potenziare le corse normalmente destinate a questa attività attraverso l’impiego di 35 collegamenti che consentono di erogare oltre 60 corse in più rispetto al periodo scolastico pre-Covid. Lo comunica Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, in una nota. Complessivamente, solo per il servizio scolastico, oggi vengono svolte circa 150 corse dedicate.

Alcuni dati, riferiti ai giorni 11 e al 18 gennaio, per la giornata del 18 – precisa la nota – non incorporano i collegamenti scolastici che, per le loro caratteristiche specifiche, essendo articolati per fascia oraria, non vengono conteggiati fra le vetture in uscita. Atac e Roma servizi per la mobilita – sottolinea la nota – confermano che a regime, una volta completate le azioni previste dal piano del Prefetto, saranno messe in strada per tutta la rete di superficie Atac circa 1.500 corse in più al giorno rispetto all’inizio del dicembre scorso, quando sono iniziati i subaffidamenti ai privati. Nelle prime due settimane del dicembre 2020 uscivano in media 1.420 vetture. Progressivamente, con l’attuazione dei subaffidamenti, l’uscita è arrivata ad oggi a circa 1.520 vetture.