Roma: Raggi, via IV Novembre ora è più sicura per le due ruote

A breve il piano sanpietrini della sindaca Virginia Raggi segnera’ un risultato tangibile: chiudera’ il cantiere che ha tolto i tradizionali selci romani nella prima importante strada del centro storico. Si tratta di via IV Novembre dove, comunque, i sanpietrini sono rimasti ai bordi della strada.

L’annuncio e’ della sindaca Virginia Raggi: “Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade piu’ percorse del centro di Roma, sara’ completato. Nel frattempo e’ stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia. I sanpietrini sono stati tolti: rimangono solo ai bordi, cosi’ come prevede il nostro piano sanpietrini”. “La strada e’ ora piu’ sicura, soprattutto per motociclisti e scooteristi che ogni giorno la percorrono per entrare nel centro storico. E gia’ da alcune settimane possono apprezzarne i benefici rispetto al passato. Per non arrecare disagio ai cittadini, gli ultimi interventi, come la segnaletica definitiva, saranno effettuati di notte”