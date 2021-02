Tornano sampietrini a via del Corso, cantiere da maggio

L’inizio della primavera portera’ a Roma un cantiere atteso da tanti anni: quello per il rifacimento della pavimentazione di via del Corso con i sampietrini. E’ quanto fanno sapere fonti del Campidoglio.

Come quasi tutti i ‘corsi’ delle citta’ storiche d’Europa, dunque, presto anche il principale asse pedonale del centro della Capitale tornera’ ad avere un selciato tradizionale, in questo caso il tipico sampietrino. Se ne parla da almeno 15 anni ma l’operazione non era mai andata in porto. Ora, invece, ci siamo: la gara bandita per il primo lotto dell’intervento scadra’ lunedi’ 8 febbraio. A quel punto le buste potranno essere aperte e si partira’ con la verifica delle offerte, un’attivita’ che dovrebbe portare via un mese e mezzo, massimo due. “Si tratta di una gara al massimo ribasso- spiegano le fonti- le operazioni di verifica non saranno molto lunghe. Entro due mesi aggiudicheremo i lavori e tra aprile e maggio si aprira’ il cantiere”.

Il primo tratto su cui si interverra’ e’ quello attualmente pedonale, tra via del Corso e largo Goldoni. Poi si interverra’ su altri due lotti, ancora da finanziare: da largo Goldoni a via delle Convertite edinfine da via delle Convertite a piazza Venezia, un ulteriore segmento di via del Corso che nelle intenzioni dell’amministrazione a 5 stelle sara’ interessato da una nuova disciplina di viabilita’, con l’allargamento anche dei marciapiedi. L’operazione su via del Corso e’ strettamente connessa a quella su viale Aventino: parte dei sampietrini che torneranno sulla storica asse centrale del Tridente, infatti, arriveranno da viale Aventino, dove invece saranno tolti per una piu’ moderna pavimentazione in asfalto. Ancora in stand by, invece, la gara per portare i sampietrini anche a via Condotti.