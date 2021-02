Covid: appello Zingaretti a ristoratori, distanziate i tavoli

“Vorrei ringraziarli perche’ hanno sofferto molto. Ora siamo tornati in zona gialla, l’appello che faccio e’ quello di distanziare i tavoli e di evitare gli assembramenti all’interno dei locali. So che e’ un costo economico, ma dobbiamo evitare i picchi pandemici. Torniamo alla vita, ma ricordiamo che il virus non e’ scomparso. Riprendiamoci la vita, ma ora non scherziamo per non tornare a chiudere. Ora facciamo un ultimo sforzo, sentiamoci impegnati in questa battaglia”. E’ l’appello rivolto ai ristoratori dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell’inaugurazione del Centro vaccinazione anticovid presso l’auditorium Parco della Musica a Roma.

Intanto i ristoratori sono uniti, da nord a sud, per chiedere la riapertura dei ristoranti e delle attività del divertimento oppure ristori immediati. “La situazione è insostenibile – sottolinea Pasquale Naccari, portavoce di TNI Italia Tutela Nazionale Imprese – ma continuano a mancare le risposte dalle istituzioni. Siamo persone civili, abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. La misura è colma e non possiamo assistere con le mani in mano al fallimento di un intero comparto. Chiediamo una gestione comunicativa della pandemia più seria: che sia solo il presidente del Consiglio Draghi a parlare alla nazione della situazione epidemiologica e di eventuali chiusure a aperture, non chiunque, tutti i giorni, a tv e giornali, gettando la popolazione nel panico”.

“Dopo i flash mob di Valeggio e Caltanissetta – ribadisce Naccari – lunedì 22 febbraio saremo a Roma per riprenderci la nostra dignità e davanti a Montecitorio pianteremo le tende, a oltranza, fino a quando il nuovo premier Draghi non ci darà le risposte che attendiamo, ovvero il superamento del sistema dei colori e ristori adeguati al fatturato”.