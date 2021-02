Recovery: Garavaglia, risorse per turismo saranno ingenti

Ora c’e’ un “ministero strategico che non potra’ che diventare un motore forte del rilancio italiano”. Lo dice in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

L’industria del turismo “conta piu’ di 4 milioni di dipendenti – ricorda- c’e’ anzitutto da superare la frammentazione nelle decisioni, nella promozione e nelle strategie generali”. Gia’ e’ cominciato il confronto con le Regioni e si e’ deciso di attivare un lavoro secondo due linee guida: “La promozione unica del brand Italia” e il lavoro su una “rivoluzione digitale che renda capillare e veloce la promozione del brand Italia”. I fondi di Next Generation Ue hanno “un’importanza cruciale”.

E’ presto per quantificarle, “ma le risorse per il turismo saranno ingenti. In piu’ ci sono i fondi europei gia’ esistenti. Tutto insieme “andra’ messo a sistema”. Ci sono tanti “di questi fondi soprattutto per il Mezzogiorno, che ha potenzialita’ enormi, ma “le 8 regioni meridionali fanno la meta’ dei turisti stranieri che vanno in Veneto”. C’e’ da lavorare tantissimo in questa parte d’Italia ma anche in tutto il resto del Paese.

A Roma “si puo’ fare molto per migliorare la situazione. Se uno straniero viene nella Capitale e si ferma un giorno soltanto, e’ uno spreco enorme. Bisogna lavorare sul contesto” e alzare il livello dei servizi. Se migliora il contesto, “il turista resta piu’ a lungo”. Si girera’ “di meno. Pero’ in Italia ci vogliono venire tutti almeno una volta nella vita. Questo ci rende speciali e da questo dobbiamo partire”. Per questo serve “una corsia preferenziale per le vaccinazioni degli addetti che operano nel turismo e l’estensione del superbonus per le ristrutturazioni anche al settore alberghiero. Quanto al passaporto vaccinale, penso che ci si arrivera’ in maniera naturale, senza obblighi”. Ci saranno “servizi preferenziali per chi e’ vaccinato”. Mentre si prosegue con la campagna di vaccinazione, “dobbiamo garantire servizi Covid free”, cioe’ “strutture con personale vaccinato, in modo che si da’ tranquillita’ a chi arrivera’”. L’obiettivo e’ arrivare al piu’ presto “alla vaccinazione totale degli operatori turistici e degli addetti ai musei”.