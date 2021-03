Covid: nuovo sportello microcredito Roma, ossigeno a attività

Un nuovo sportello territoriale per il microcredito a Roma. A visitarlo questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente dell’ente nazionale per il microcredito Mario Baccini. Lo sportello e’ stato istituito grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e l’Ente Nazionale per il Microcredito (Enm).

Lo sportello ha sede nei locali messi a disposizione dal Comune, che ha provveduto anche alla dotazione di personale che negli ultimi mesi ha svolto un corso di formazione ad hoc.

L’apertura avviene a seguito del protocollo di intesa siglato a novembre tra l’ente nazionale per il microcredito e Roma Capitale, per promuovere e sviluppare programmi di microcredito, educazione finanziaria e cultura d’impresa nell’ottica di sostenere il tessuto economico e sociale della citta’ in seguito all’epidemia sanitaria. Alla base dell’iniziativa, la creazione di un fondo per il microcredito, stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro.

“Il lavoro e’ la priorita’. Con questa iniziativa creiamo uno strumento per il rilancio del lavoro e dell’economia. Sosteniamo e proteggiamo le realta’ piu’ piccole o in difficolta’, usiamo tutti i mezzi a disposizione per dare ossigeno ai negozianti, ai piccoli imprenditori, ai commercianti e alle loro famiglie. Ma non solo: contrastiamo in ogni modo il rischio che i soggetti colpiti dalla crisi possano cedere all’usura o finire tra le braccia di organizzazioni criminali”, dice Raggi. “Con questa iniziativa nasce il modello Roma – spiega Mario Baccini – perche’ prende vita ufficialmente il modello di microcredito sociale che puo’ essere utilizzato dalle centinaia di persone oggi colpite dalla crisi e dalla pandemia ma che hanno la dignita’ e il coraggio di non arrendersi e che non si devono piegare alle asperita’ del momento”.