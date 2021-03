Lazio: Zingaretti, 21 misure per politiche attive lavoro

“Un pacchetto con 21 misure che finanziamo con cifre molto rilevanti, figlio della concertazione, dell’ascolto e della volonta’ di raccogliere i contributi che vengono dal mondo associativo. Faccio un appello alle imprese italiane ed europee segnalando quello che stiamo facendo per venire a investire nel nostro territorio, anche grazie alle nuove politiche anti crisi che stiamo mettendo in campo. Noi vogliamo lavorare sul sostegno alle imprese e abbiamo una grande fiducia su Next Generation UE, e poi attraverso un investimento sul capitale umano sostenere investimenti per il reddito e la formazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina nel corso della presentazione del piano di politiche attive per il lavoro della Regione Lazio che mette in campo oltre 200 milioni di euro.

L’obiettivo e’ contrastare la crisi innescata dalla pandemia con misure di formazione, accompagnamento e reinserimento al lavoro destinate in particolare alle categorie piu’ fragili, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali e datoriali nella definizione delle strategie.

“Tra le tante misure – ha aggiunto Zingaretti – sono molto contento e orgoglioso del fatto che nel Lazio abbiamo introdotto la quota di genere in tutti i bandi regionali. Siamo convinti che nel mondo del lavoro e delle aziende l’equilibrio di genere aumenti la competitivita’ e la ricchezza”.