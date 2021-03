Raggi, no vendita alcolici in minimarket dopo le 18

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, a breve firmera’ un’ordinanza per stabilire il divieto di vendita degli alcolici dopo le 18 per evitare assembramenti davanti ai minimarket della Capitale.

“Sui minimarket, a breve firmero’ un’ordinanza per stabilire il divieto di vendita degli alcolici dopo le 18 – ha detto Raggi nel corso di una diretta su Facebook -. Per rafforzare il Dpcm del governo che prevede il divieto di asporto dopo le 18. A breve firmero’ l’ordinanza e ci sara’ una stretta dei controlli in tal senso”.

Raggi ha precisato: “Intendiamo evitare le situazioni di assembramento ma riteniamo necessario consentire l’apertura di bar, pub e ristoranti fino alle 22, questi luoghi ormai sono aperti a pranzo e rispettano le norme Covid, il clima sta diventato piu’ mite, evitiamo gli assembramenti ma consentiamo alle persone di andare a cena fuori per rilanciare un settore che sta un po’ ricominciando a camminare”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ordinanza della sindaca Raggi che vieta la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei minimarket della Capitale”. Lo dichiara Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. “E’ da tempo che come associazione di categoria denunciamo gli assembramenti da happy hour su strade e marciapiedi, anche a causa dei minimarket aperti la sera che di fatto, anche in questa situazione di emergenza pandemica, hanno creato un discrimine con bar e ristorazione della citta’ – aggiunge Pica -. Il risultato raggiunto e’ frutto di un importante lavoro di concertazione tra il mondo associativo e le istituzioni”, conclude Pica.