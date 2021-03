EUR: Formula E, scattano chiusure e divieti

All’Eur, ormai teatro fisso dell’E-Prix di Roma, quest’anno a causa dell’emergenza Covid il pubblico non ci sarà, ma l’evento è confermato. Sono già cominciate – scrive ‘’Il Messaggero’’- le grandi manovre, e in particolare le chiusure stradali – che rimarranno fino al 18 aprile – per preparare il nuovo circuito dove sfrecceranno 24 bolidi elettrici il prossimo 10 aprile.

Il Comune e gli organizzatori promettono che lo spettacolo sarà intatto, grazie a un percorso ancora più competitivo e la partecipazione di Gli appassionati, poi, possono stare tranquilli: ampia la copertura televisiva garantita da Sky, Mediaset e dai canali web ufficiali della stessa Formula E.

Per quanto riguarda la pista, il percorso di 3,3 chilometri è stato ideato con la collaborazione dei residenti e dell’ente Eur per ridurre i disagi. I piloti dovranno affrontare tre nuove curve veloci, con un’ulteriore sezione di varianti più tecniche e i classici sali e scendi già nel vecchio circuito.

Si passerà davanti a Palazzo dei Congressi, a Piazzale Marconi e, a partire da quest’anno, anche di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato. Incluso nel percorso anche il Parco del Ninfeo, mentre sarà “sfiorata” la Colombo.

Già scattate le relative modifiche al traffico: tra le principali, dalla mezzanotte del 19 marzo u.s. e fino alle 24 del 17 aprile, per le occupazioni di suolo pubblico relative alle aree storage, divieto di fermata e sosta 0 – 24 con zona rimozione in pezzi di viale della Musica, piazza Santo Domingo e piazzale Militari caduti nei lager.

Idem in alcuni tratti di viale Asia dal 26 marzo al 17 aprile, piazza John Kennedy dal 28 marzo al 14 aprile, viale dell’Alte. Spostati anche capolinea dei mezzi e aree taxi. Dal 20 marzo e fino alle 5,30 del 18 aprile divieto transito, fermata e sosta 0 – 24 con rimozione dei mezzi a piazzale dell’Industria, viale della Pittura e viale della Letteratura e viale della Musica (qui solo divieto di fermata e sosta 0-24).

Dalle 05.30 del 22 marzo alle20.30 del 14 aprile previsto divieto di transito, di fermata e sosta anche su piazza Kennedy. Idem per piazzale dell’Agricoltura (lato via Ciro il Grande) dal 26 marzo al 17 aprile, a piazzale Sturzo sarà spostato il capolinea dei mezzi di piazza dell’Agricoltura (dal2all4aprile)a piazzale Asia (dal 5 al 12 aprile) i taxi di piazza Marconi.

In particolare in tutte le strade interessate ci saranno restringimenti di carreggiata, in relazione all’avanzamento delle lavorazioni per l’installazione delle strutture e del circuito di gara.