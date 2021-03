Sul Recovery Plan niente errori. L’alert di Tagliavanti

Roma, con vista Recovery Fund. “Mi preoccupa il tema del Recovery fund, perché mi pare che sia una discussione troppo delegata ai tecnici, e anche i politici non sono a proprio agio. Ma un grande progetto che puo’ essere realizzato a Roma non può non avere una condivisione con i cittadini, le imprese, altrimenti resta tutto troppo astratto. La condivisione aumenta la possibilità di successo e anche i vantaggi. Non mi piace questa fase. Abbiamo le risorse, abbiamo la consapevolezza che lo Stato deve intervenire, ma non abbiamo strumenti tali per far partecipare i cittadini.”

Così il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del dialogo con Stefano Micelli, professore di Economia e gestione delle imprese all’Università

Ca’ Foscari di Venezia sul tema Come cambia l’impresa. Accompagnare le imprese nel cambiamento‘. Durante l’incontro, che si è tenuto online, Tagliavanti e Micelli hanno parlato delle sfide che il mondo imprenditoriale romano e italiano dovrà affrontare dopo l’emergenza Covid-19.

“L’impresa globale non c’é più o non si sarà più” ha invece detto Micelli. “Le imprese globalizzate saranno o più regionalizzate o si specializzeranno su nicchie tecnologiche che dovranno essere difese. E poi ci saranno le imprese più piccole che faranno leva sul globale attraverso il digitale. Per noi italiani quest’ultimo capitolo è interessante, perchè le piccole imprese si

imporranno attraverso il digitale, che diventa così di grande urgenza e di grande importanza”.