Raggi, fuori zona rossa aprire ristoranti anche di sera

Riaprire i ristoranti, anche la sera fino alle 22, una volta usciti dalla zona rossa. E’ la richiesta della sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al ministro dl Turismo Massimo Garavaglia. La sindaca, secondo quanto si apprende, sottolinea l’importanza di permettere a ristoranti e attivita’ assimilabili, sia nelle zone gialle che in quelle arancioni, di accogliere i clienti, anche nell’orario di cena, concordando nuovi e piu’ rigidi protocolli per garantire la salvaguardia e la salute delle persone.

Questo, secondo la prima cittadina, aiuterebbe la categoria dei ristoratori in questo momento di crisi dovuta all’emergenza coronavirus e potrebbe contribuire a ridurre il fenomeno della movida o delle cene illegali. In tal senso, si ricorda l’ordinanza sindacale con la quale e’ stata sospesa la vendita di alcolici sul territorio di Roma da parte dei minimarket dopo le ore 18. In conclusione, nella lettera, Raggi sottolinea la necessita’ di una ripartenza graduale, in sicurezza, ma allo stesso tempo stabile che permetta alla categoria di tornare dignitosamente al proprio lavoro.