Roma, Raggi a Giovannini: via pedaggio A24 dentro la città

Eliminare il pedaggio autostradale sul tratto della A24 fino a Lunghezza, evitando che i romani debbano pagare per muoversi all’interno della città.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, insieme all’amministratore delegato di Strada dei Parchi Spa Riccardo Mollo, per presentare un progetto che consentirà ai romani e ai pendolari di non pagare più il pedaggio alla barriera di Roma Est.

Il progetto è stato impostato dal tavolo di coordinamento tra Roma Capitale e Strada dei Parchi istituito recentemente, prevede un investimento tra i 5 e 10 milioni di euro l’anno che potrebbe essere ricompreso nel nuovo Piano economico finanziario di Strada dei Parchi in attesa di approvazione da parte del Mit.

Nello specifico, l’idea su cui si sta lavorando e’ una sorta di accredito sul sito di Roma Capitale attraverso una procedura che consentira’ al Comune di vagliare i requisiti del richiedente: una volta accreditati attraverso un “telepass” si potra’ passare per i caselli senza pagare pedaggio.

Per attuarlo la fonte di finanziamento e’ il nuovo piano economico finanziario di Strada dei parchi, che pero’ e’ in attesa di un’approvazione da circa otto anni. Per questo nella lettera indirizzata al ministro si chiede di approvare il piano.

“Finalmente Raggi dopo 5 anni si ricorda di Roma Est. Mi chiedo, e se lo staranno chiedendo tutti i cittadini del quadrante, come mai la sindaca se ne ricordi solo ora dopo 5 anni al governo della citta’. Questa sua ‘uscita autostradale’ a pochi mesi dalle elezioni sa molto di campagna elettorale, o altrimenti significa che non conosce la citta’ e i suoi problemi”. Lo dichiara Dario Nanni, responsabile romano di Azione. “Tra l’altro – sottolinea Nanni – visto che e’ anche sindaca della Citta’ metropolitana e’ stucchevole che non dica nulla per i pendolari dei comuni dell’hinterland. A questo punto, se veramente la Raggi vuole dimostrare che non e’ uno spot elettorale- conclude l’esponente di Azione – chieda ad Autostrade il rimborso dei pedaggi della A24 dei 5 anni precedenti, per compensare la sua colpevole inerzia”