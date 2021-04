Roma: Raggi, in arrivo 82 nuovi bus

La Giunta capitolina ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da Roma Capitale su piattaforma Consip. Si tratta di 20 mezzi snodati da 18 metri la cui fornitura e’ curata da IVECO e altri 62 bus a metano da 12 metri prodotti da Industria Italiana Autobus. Le delibere approderanno, nei prossimi giorni, in Assemblea capitolina per l’approvazione definitiva.

“Questi 82 mezzi saranno presto sulle nostre strade e si aggiungeranno agli oltre 700 nuovi bus messi in servizio da inizio consiliatura, nonche’ ai 130 bus comprati dall’azienda in autofinanziamento. Sono tutti risultati importanti nel percorso di risanamento di Atac e rilancio del servizio di trasporto pubblico romano”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Queste delibere seguono le precedenti con cui abbiamo concesso in usufrutto gli altri mezzi acquistati da Roma Capitale negli ultimi anni. Entro fine 2021 avremo oltre 900 nuovi bus in servizio nella flotta Atac grazie al grande lavoro fatto sin da inizio mandato per rinnovare il parco mezzi”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese.