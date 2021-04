Arte In Fiore in via del Babuino è vera festa

Arte In Fiore in via del Babuino è un’iniziativa piena di colore, di fantasia e di profumo che, proprio in questo momento difficile, diventa un regalo alla Capitale e a tutti noi.

Brava la NAB (Nuova Associazione del Babuino) a raccogliere le adesioni di molti negozianti che hanno capito il vero spirito del progetto.

La liaison tra la natura e le varie sfumature della moda è quanto mai significativo. Le creazioni della nuova stagione p/e vengono, se possibile, arricchite ed esaltate dalle composizioni floreali. Altrettanto ne guadagnano in preziosità i gioielli che giocano facilmente con i riflessi e le sfumature dei fiori.

Alcuni brand hanno voluto reinterpretare luoghi simbolo della Capitale, ottenendo effetti davvero speciali e sorprendenti.

Come hanno dichiarato a RADIOCOLONNA Sabrina Alfonsi (presidente del l Municipio) e Maria Letizia Rapetti (presidente della NAB), inaugurando l’evento, Arte in Fiore ha voluto sottolineare la data del Natale di Roma come momento significativo di un vero e proprio riaffacciarsi alla vita.

Un’occasione anche per invitare i passanti ad entrare nei negozi per ammirare le creazioni floreali e nello stesso tempo per ritrovare il piacere di riavvicinarsi ed apprezzare il mondo della moda, da troppo tempo, trascurato.

E che meraviglia questi flash di verde e fiori che ci ricordano quanto sia incredibile e fondamentale la natura che ci circonda. Ieri abbiamo testimoniato il giorno del “risveglio” e oggi festeggiamo questa nostra terra che va protetta, curata ed amata come un fiore preziosissimo.