‘Degrado’, scontro Raggi-Zingaretti su Colosseo Roma est

Il Colosseo di Roma Est, ovvero il Casale della Cervelletta, oggetto di uno scontro tra Regione Lazio e Campidoglio. Oggi la Regione ha annunciato che e’ pronto a prendere il Casale in gestione, restaurandolo, “e dandogli nuova vita come spazio per il quartiere e per i giovani di tutta la citta’”, come ha precisato Nicola Zingaretti accogliendo l’appello lanciato da tutti i comitati di @salviamolacervelletta. Una notizia salutata positivamente da chi alla Cervelletta ha fatto uno dei suoi quartieri generali, ovvero i ragazzi del Piccolo America che hanno chiamato in causa il Campidoglio.

“Ringraziamo Nicola a nome di tutto il Piccolo America e dei comitati di quartiere, siamo fiduciosi che il Campidoglio dialoghi positivamente sin da subito con la Regione Lazio affinche’ il bene venga temporaneamente concesso a chi si e’ messo a disposizione per restaurarlo -dice il presidente Valerio Carocci- Non vediamo l’ora che la citta’ possa nuovamente godere del Casale chiuso dal 2015 e dove quest’estate confermiamo che saremo nuovamente presenti con IlCinemainPiazza”. Il Casale, costruito attorno al 1630 con una torre edificata nel 1200 in un’area di pregio ambientale, e’ di proprieta’ del Comune, e’ stato oggetto di una diffida del Mibac, ormai oltre 2 anni fa, che ne richiede la ristrutturazione completa per poi procedere alla riapertura. Ed infatti a ringraziare Zingaretti anche il ministro per i beni culturali Dario Franceschini che plaude alla scelta di “intervenire direttamente a tutela di un bene di importante interesse culturale su cui il Ministero della cultura, dal 2019, sta chiedendo al Dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione di Roma Capitale di intervenire urgentemente Casale per sanare la situazione di grave degrado, abbandono e pericolo”. Ma la sindaca Virginia Raggi non ci sta e respinge le accuse di degrado e abbandono al mittente.

“Degrado, rifiuti e rischio crollo. Questo era il Casale della Cervelletta e la sua Torre. Sono stati abbandonati per vent’anni. Poi come siamo arrivati noi -attacca in un post su Fb- sono stati destinati prima 125mila euro per la messa in sicurezza, poi altri 212mila euro per iniziare il recupero. L’anno scorso abbiamo aperto il cantiere e i lavori sono partiti. Il Casale della Cervelletta tornera’ ai cittadini. Vogliamo valorizzarlo e curarlo. E tutto questo vogliamo farlo con le associazioni, il coordinamento, e i cittadini stessi: decideremo insieme quale sara’ il suo futuro”.