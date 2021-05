A Roma l’abbonamento Atac si potrà acquistare con lo smartphone

A Roma l’acquisto dell’abbonamento annuale per i mezzi del trasporto pubblico è ora disponibile anche via smartphone, uno strumento in più per semplificare il servizio.

Lo afferma in un post su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese.

“Gli utenti possono comprare il titolo annuale digitale accedendo alla piattaforma B+ di Atac sulla App My Cicero. E’ un altro passo avanti nel processo di innovazione tecnologica previsto dal piano industriale della nostra azienda del trasporto pubblico. Ricordo che già da tempo Atac ha introdotto sistemi di pagamento innovativi per i titoli di viaggio: dalla piattaforma B+ al sistema tap&go, avviato con Mastercard per il pagamento mediante carte contactless. I biglietti possono essere acquistati inoltre sui parcometri pay&go che permettono anche di pagare la sosta o l’abbonamento alle strisce blu mediante carta di credito o debito senza dover esporre il tagliando nell’auto. Sono tutti strumenti per rendere più facile e migliorare l’accessibilità ai servizi offerti”, conclude Calabrese.