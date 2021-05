Roma, Raggi: scoperta a La Storta discarica abusiva, uno scempio

Una montagna di spazzatura alta 3 metri fatta da lamiere, apparecchiature elettriche, batterie, biciclette, vernici e scarti di qualsiasi genere. È lo scempio che gli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale hanno trovato davanti ai loro occhi: una vera e propria discarica abusiva nell’area di un cantiere edile di 20mila metri quadri in zona La Storta, a Roma nord”. Lo annuncia con un post su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Questo cumulo di rifiuti era pronto per essere interrato a danno della salute dei cittadini e dell’ambiente – sottolinea Raggi -. Tutta l’area è stata sequestrata e sono state denunciate due persone. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l’ottimo lavoro portato a termine e per essere sempre in prima linea per combattere il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. Nessuna tolleranza per chi avvelena il territorio di Roma”, conclude Raggi.