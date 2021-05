Appio Latino, ok a progetto nuovo mercato Alberone

“Guardate le foto, ecco come sarà il nuovo mercato dell’Alberone, nel quartiere Appio Latino. Finalmente, dopo tanti anni di attesa i commercianti che lavorano in via Valesio, in via Gino Capponi e nelle strade limitrofe potranno essere trasferiti nella nuova sede all’interno del Centro polifunzionale Appio I”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca Virginia Raggi, postando le foto del progetto.

“Nei giorni scorsi abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo e nei prossimi mesi potremo iniziare i lavori – prosegue Raggi -. È il passaggio decisivo che ci mancava per completare a livello amministrativo un percorso iniziato più di venti anni fa. È una notizia molto attesa da tutto il territorio, soprattutto dagli operatori del mercato che molto presto avranno a disposizione nuove aree e spazi per rilanciare la propria attività e ripartire con slancio dopo il periodo buio della pandemia”, conclude.