Roma: Campidoglio, suolo pubblico gratis per eventi culturali

Tutte le attivita’ culturali che si svolgeranno a Roma sino a fine anno potranno richiedere la concessione di suolo pubblico gratuita, sia per gli spazi destinati alle attivita’ culturali sia per quelli commerciali a questi funzionali. Lo ha stabilito la giunta capitolina con una delibera approvata oggi.

Le manifestazioni che potranno chiedere l’esenzione dovranno garantire una superficie destinata alle attivita’ culturali prevalente rispetto all’attivita’ commerciale.

La misura riguarda tutte le attivita’ promosse dai bandi di Roma Capitale, le iniziative promosse dai Municipi e potra’ essere richiesta anche da manifestazioni che si svolgeranno sul territorio di Roma Capitale riconosciute dall’amministrazione. Inoltre, i progetti vincitori dei bandi Eureka ed Estate Romana potranno realizzarli entro il 31 dicembre 2021 e non solo entro i termini previsti dagli avvisi. Se gli operatori vincitori dei bandi per questa annualita’ non riuscissero a svolgere le attivita’, verra’ comunque riconosciuta la possibilita’ di accedere al contributo e svolgere il progetto per il 2022.

“Con l’approvazione di questa delibera diamo la possibilita’ agli operatori di rimodulare i progetti, sia di Estate Romana che di Eureka, fino al 31 dicembre 2021. Nella stessa delibera abbiamo previsto il canone per l’occupazione di suolo pubblico gratuito per le attivita’ culturali riconosciute da Roma Capitale in tutto il territorio cittadino, sia per gli spazi dedicati alle attivita’ culturali che per quelli commerciali funzionali alle manifestazioni”, dichiara l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Lorenza Fruci.