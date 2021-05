Chiudono i Disney Store in Italia, 230 lavoratori a rischio

Ultimi mesi in Italia per Disney Store, la celebre catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney. La direzione societaria, dopo l’anno difficilissimo per il commercio a causa della pandemia, ha comunicato alle organizzazioni sindacali di voler chiudere tutti i negozi sul territorio.

Circa 15 punti vendita, tra cui quelli della Capitale, in cui lavorano oltre 230 dipendenti. Immediata la reazione dei sindacati secondo cui la notizia inaspettata è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio scorso. Convocata un’assemblea unitaria per il 25 maggio con i dipendenti per decidere le iniziative di lotta da mettere in campo.

“Oltre al danno la beffa per i 233 dipendenti italiani di Disney Store. La direzione societaria in una nota interna ha “invitato” i lavoratori a non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare”. E’ quanto denunciano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Si tratta di un “atteggiamento singolare” che i sindacati di categoria “stigmatizzano” all’indomani dell’inattesa informativa sulla chiusura dei 15 store italiani, affermano in una nota.

“In attesa di nuovi sviluppi e di ricevere la comunicazione ufficiale sull’annunciata procedura di licenziamento collettivo i sindacati confermano l’avvio della mobilitazione i cui dettagli saranno concordati con le lavoratrici e i lavoratori e i rappresentanti sindacali aziendali nel corso dell’assemblea unitaria del 25 maggio”, concludono le sigle di categoria.