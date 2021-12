Programma Sviluppo Rurale: oltre un mld per l’agricoltura del Lazio

Assessore Lazio "lavorato concretamente"

Nel settennato abbiamo investito “un totale di un miliardo e 105 mln di euro per la nostra agricoltura. Sono numeri molto importanti. Abbiamo lavorato per restituire, infatti sul miliardo e 105 mln abbiamo gia’ impegnato l’87 per cento delle risorse a disposizione. Abbiamo liquidato oltre 535 mln di euro, e stiamo davvero imprimendo con determinazione e accelerazione per armonizzare il sistema dei pagamenti e lavorare per dare risposte concrete. Abbiamo evaso 78.413 domande di pagamento, lo sottolineo perche’ il lavoro e’ per la quasi totalita’ impregnato dentro la nostra direzione regionale. Abbiamo gia’ superato abbondantemente dopo l’estate, e ad oggi siamo a 70 mln di euro oltre il target finanziario sulla spesa che dovevamo erogare e questo ci pone in una serenita’, tra le varie regioni, di best practice che rivendichiamo con orgoglio. Ad oggi abbiamo finanziato 1748 startup agricole grazie ai fondi del periodo transitorio arriveremo a oltre 2600 imprese”. Lo ha detto l’assessora all’agricoltura della regione Lazio, Enrica Onorati, partecipando oggi all’incontro “PSR Lazio. I risultati di un lavoro fertile”.

Onorati ha poi spiegato che dopo la pandemia “dobbiamo tornare a lavorare con fiducia e determinazione come gli agricoltori e le agricoltrici ci insegnano”. E’ in corso ” un confronto importante tra regione e governo, ministero delle politiche agricole, per la definizione dei budget e per la riprogrammazione dei fondi 2023-2027. Noi ovviamente, come regione Lazio accanto al lavoro tecnico e politico puntiamo a portare a casa il miglior risultato possibile per la lettura degli interessi del sistema regionale agricolo tenendo ovviamente anche conto del principio di uguaglianza e solidarieta’ che deve essere alla base di un piano di sviluppo nazionale e dell’agricoltura italiana”.