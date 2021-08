Borgonzoni: ‘controlli e mini daspo per area Colosseo’

Il sottosegretario alla Cultura dopo la riunione in prefettura. Mollicone, estendere controlli anche a Colle Oppio

“Mettere in sicurezza l’area antistante il Colosseo e’ priorita’ per il Mic”. Cosi’ il sottosegretario Lucia Borgonzoni al termine dell’incontro svoltosi in Prefettura, dopo la lettera inviata a Prefetto e Sindaco.

“Ringrazio il Prefetto per avere accolto la mia richiesta e di aver tenuto non solo un incontro interlocutorio, ma operativo, mettendo l’argomento Colosseo, come primo all’ordine del giorno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro, tenutosi in Prefettura, mentre si svolgeva il G20 della Cultura, si e’ fatto il punto sulle criticita’ che interessano l’area esterna il Parco Archeologico, quindi la presenza di venditori abusivi, bagarinaggio e borseggio” – spiega Borgonzoni.

“Settimana prossima il Questore di Roma riunira’ il tavolo tecnico per intensificare i controlli, il pattugliamento misto e l’applicazione dei mini daspo per chi esercita la vendita abusiva di merci e il bagarinaggio di biglietti di accesso al Colosseo. Agire in questo momento di non affollamento, ma di costante crescita di turisti, con energia e forza, in contrasto a questi storici fenomeni, aiuta a ridipingere la piu’ bella cartolina del Mondo, il Colosseo. Il MiC, il Parco Archeologico del Colosseo e le Forze dell’Ordine rafforzeranno sempre piu’ la collaborazione e faranno del modello Colosseo il paradigma per tutto il territorio nazionale. Ringrazio nuovamente tutte le Forze dell’Ordine e le Istituzioni che collaboreranno con noi” conclude il Sottosegretario MiC.

“Bene i controlli sul Colosseo ma estenderli anche al parco del Colle Oppio, sfondo del Colosseo. Va risolta la querelle storica sulla gestione del Colosseo, anche con piu’ fondi per Roma Capitale che ne subisce il carico di servizi e turisti. Franceschini batta un colpo. Al G20 della Cultura, Franceschini e’ sembrato piu’ un tour operator che il ministro ospitante: gli impegni sono stati vaghi. Solidarieta’ ai lavoratori che hanno protestato.” Cosi’ il capogruppo di FDI in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone