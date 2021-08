Cantieri: chiude per due mesi via del Teatro Marcello, linee bus deviate

Chiude via del Teatro Marcello: cantiere per due mesi, linee bus deviate. Un altro cantiere si aggiunge a una Capitale ‘’lavori in corso’’.

Ancora un cantiere stradale nel centro storico: scattano oggi i lavori per la riqualificazione del selciato in via del Teatro Marcello. Fino al termine dei lavori – un paio di mesi – la strada sarà chiusa al traffico nel tratto tra vico Jugario e piazza dell’Aracoeli, in direzione di piazza Venezia. Lo scrive ‘’Il Tempo’’, riepilogando anche i principali lavori in corso nella Capitale.

Previste deviazioni per le linee di bus che transitano nel tratto interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria. In particolare, per gli autobus 44,715, 716 e 781 il capolinea sarà spostato sul lato opposto, sempre di via del Teatro Marcello.

Le quattro linee raggiungeranno il capolinea passando, da via Petroselli, per via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Venanzio e piazza dell’Aracoeli.

Per gli stessi lavori, i bus dei collegamenti 30,81, 83, 118, 160, 170, 628, C3, n716, Nmc, Nme – e anche di 51, 85 e 87, durante la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali – diretti a piazza Venezia, da via Petroselli proseguiranno per via del Foro Olitorio, piazza di Monte Savello, il lungotevere de’ Cenci, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via San Venanzio e piazza dell’Aracoeli.

Da qui riprenderanno i consueti percorsi. E in piazza Venezia sono in corso i lavori di riqualificazione dei sampietrini nell’area di capolinea, chiusa temporaneamente. Sempre nel centro storico, intanto, proseguono i lavori di riqualificazione di via del Tritone, da largo del Tritone a largo Chigi. Fino alla fine del cantiere saranno deviate undici linee diurne- 52,53,62, 63, 71,80,83, 85,117,160,492 – e quattro notturne: N5, N46, N90. e N543.

I bus diretti verso via del Corso, da largo del Tritone sono deviati su via Due Macelli, via Capo Le Case, via della Mercede, via delle Convertite e via del Corso. Da qui riprendono i percorsi abituali. Sospese le fermate 70282 di via del Tritone e 81659 in piazza di San Claudio.

Al Salario, dopo quasi due giorni di chiusura totale al traffico-il 9 e il 10 agosto, per i sondaggi nel sottosuolo in vista dei lavori sulla rete fognaria – largo Somalia è stato riaperto al solo traffico privato. La circolazione avviene a senso unico, sulla direttrice da piazza Gondar a via Salaria. Resta il divieto di transito per i veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia e sono deviate le linee 63, 92,135, 235, 351 e N92.

Limitazioni e divieti sono scattati a fine luglio, su richiesta dei vigili del fuoco, dopo il cedimento del manto stradale.