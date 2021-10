Congresso Federcofit, attesi gli interventi di Michetti e Gualtieri

La Federazione del comparto funerario coinvolge i due candidati in corsa per il Campidoglio

Stringere i denti e andare avanti per altre due settimane, più o meno. Parlando di tutto, toccando qualunque argomento si ritenga utile per aumentare il consenso e arrivare a salire i gradini che portano all’ufficio del titolare del Campidoglio. Archiviata la corsa a quattro, il traguardo si avvicina per i due candidati al ballottaggio che si disputerà il 17 e il 18 ottobre prossimi. Nel frattempo, un ‘frullatore’ di impegni, conferenze, incontri, comizi, opere di persuasione più o meno palesi dell’elettorato.

E nelle agende di Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, appena lanciati nel rush finale, spunta lo stesso evento, in simultanea, per martedì 6 ottobre. Alle 10 sono invitati a varcare l’ingresso del Centro Congressi Roma Eventi di Piazza di Spagna, attesi al congresso nazionale della Federazione Comparto Funerario Italiano (Federcofit), per confrontarsi con un settore che conta oggi a livello nazionale oltre 6mila imprese, circa 25mila occupati diretti e altrettanti nell’indotto e un fatturato in crescita che supera i 2 miliardi di euro. “Restano però i problemi, soprattutto in grandi città come Roma”, spiega Cristian Vergani, presidente di Federcofit. “Nella Capitale, infatti, le pratiche per i servizi funerari e cimiteriali sono ancora cartacee e la burocrazia è molto lenta, con le autorizzazioni per le cremazioni che richiedono quasi una settimana. I cimiteri romani sono poi sotto gli occhi di tutti: fatiscenti, sporchi e abbandonati”.

Federcofit mette sul tavolo dell’incontro con le amministrazioni locali, oltre alla digitalizzazione dei procedimenti burocratici e all’adeguamento delle strutture delle cremazioni per rispondere ad un aumento delle richieste (cambiano gli stili di vita), anche il tema dell’attenzione alla formazione del personale, dove è necessario sollecitare regolamenti che garantiscano criteri uniformi di professionalità. All’incontro, oltre ai due candidati sindaco, interverranno tra gli altri, i parlamentari Sara Foscolo, Giuseppe Bellachioma, Elena Carnevali e Vito De Filippo, il presidente della commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri, il vice presidente della Commissione Sanità sempre della Regione Lazio, Paolo Ciani, e il responsabile dei servizi cimiteriali di Ama Roma, Fabrizio Ippolito.