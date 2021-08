Covid-19: ok da Ue a 520 mln Italia per risarcire fiere e congressi

Stanziati i fondi per i danni subiti a causa del Covid nel 2020 e 2021

L’Antitrust Ue ha approvato uno schema italiano da 520 milioni di euro per risarcire le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. L’indennizzo assumerà la forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti tra il 9 marzo 2020 e il 14 giugno 2020 e tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021, periodi in cui l’organizzazione di fiere ed eventi non è stata consentita. Bruxelles ha accertato che la misura è proporzionata e in linea con le norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato.