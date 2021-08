Ex Gil Ostia, al via i lavori di riqualificazione

Raggi, da degrado a simbolo di legalità, con questo passo in avanti si risparmieranno 1,2 milioni

Stanno prendendo il via i lavori di riqualificazione dello stabile Ex Gil a Ostia, un edificio che passerà dall’essere simbolo di degrado a simbolo di legalità, ha commentato la sindaca Raggi.

La sindaca ha poi aggiunto: ” Si tratta di un progetto importante che restituirà ai cittadini un edificio storico e un presidio sul territorio grazie alla nuova sede del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale, del Giudice di Pace di Ostia e dello Smart City Lab. Ed inoltre recupereremo oltre 1,2 milioni di euro di affitto passivo che potranno così essere investiti in opere sul territorio”.

La storia dell’Ex Gil parte dal lontano decennio degli anni ’30, come grande esempio di architettura razionalista, che da anni versava in stato di abbandono e degrado. Le facciate esterne saranno ripulite e sanate dal degrado, mentre gli spazi interni saranno coinvolti da un riordino in modo da renderli adatti al loro nuovo utilizzo.